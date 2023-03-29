Крупнейший в Эстонии склад отопительных материалов теперь обслуживает клиентов по всей Эстонии

Пеллеты, брикет и дрова теперь можно заказать в любой уголок Эстонии (также на Хийумаа и Сааремаа).
Eesti Puu OÜ, которое раньше обслуживало клиентов только в Таллинне и Харьюмаа, в этом году начало продавать отопительные материалы по всей Эстонии.
Основным поводом для расширения деятельности в Эстонии была нестабильная доступность товаров на небольших складах отопительных материалов и спрос клиентов в отдалённых районах за пределами уездных центров.
Колотые дрова в сельской местности более доступны, чем, например, пеллеты или древесный брикет. Для покупки пеллетов и брикета потребители до сих пор были вынуждены ездить в ближайший крупный город или уездный центр, чтобы приобрести в магазине отопительный материал в отдельных упаковках, а затем доставить домой вручную или на своём автомобиле.
В сельских регионах часто бывает сложно заказать на дом целый поддон отопительного материала, а при покупке отдельной упаковки цена всегда выше.
Поскольку спрос на пеллеты и древесный брикет в сельской местности был высоким, важно было найти решение для перевозки отопительных материалов на поддонах также и в отдалённые районы.
По словам руководителя Eesti Puu OÜ, современные потребители выбирают комплексные решения, ценят своё время и удобство, но при этом считают важным также более низкую цену.
Таким образом, по поведению потребителей видно, что они предпочитают покупать не отдельные упаковки отопительных материалов, а сразу несколько поддонов.
Вы можете заказать домой на поддонах пеллеты, древесный брикет и дрова в сетчатой упаковке.
Контакты:
Отдел продаж Eesti Puu OÜ: тел. 6000136, 5200093
Адрес эл. почты tellimus@eestipuu.ee
Домашняя страница: www.puu24.ee