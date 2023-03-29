Крупнейший в Эстонии склад отопительных материалов теперь обслуживает клиентов по всей Эстонии

Пеллеты, брикет и дрова теперь можно заказать в любой уголок Эстонии (также на Хийумаа и Сааремаа).

Eesti Puu OÜ, которое раньше обслуживало клиентов только в Таллинне и Харьюмаа, в этом году начало продавать отопительные материалы по всей Эстонии.

Основным поводом для расширения деятельности в Эстонии была нестабильная доступность товаров на небольших складах отопительных материалов и спрос клиентов в отдалённых районах за пределами уездных центров.

Колотые дрова в сельской местности более доступны, чем, например, пеллеты или древесный брикет. Для покупки пеллетов и брикета потребители до сих пор были вынуждены ездить в ближайший крупный город или уездный центр, чтобы приобрести в магазине отопительный материал в отдельных упаковках, а затем доставить домой вручную или на своём автомобиле.

В сельских регионах часто бывает сложно заказать на дом целый поддон отопительного материала, а при покупке отдельной упаковки цена всегда выше.

Поскольку спрос на пеллеты и древесный брикет в сельской местности был высоким, важно было найти решение для перевозки отопительных материалов на поддонах также и в отдалённые районы.

По словам руководителя Eesti Puu OÜ, современные потребители выбирают комплексные решения, ценят своё время и удобство, но при этом считают важным также более низкую цену.

Таким образом, по поведению потребителей видно, что они предпочитают покупать не отдельные упаковки отопительных материалов, а сразу несколько поддонов.

Вы можете заказать домой на поддонах пеллеты, древесный брикет и дрова в сетчатой упаковке.

Контакты:

Отдел продаж Eesti Puu OÜ: тел. 6000136, 5200093

Адрес эл. почты tellimus@eestipuu.ee

Домашняя страница: www.puu24.ee

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