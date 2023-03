Eesti suurim kütteladu alustas klientide teenindamist üle Eesti

By

Pelletit, briketti ja kaminapuud saab nüüd tellida üle Eesti (ka Hiiumaale, Saaremaale).

Varasemalt vaid Tallinna ja Harjumaa piires kliente teenindanud Eesti Puu OÜ alustas sellel aastal küttematerjalide müüki üle Eesti.

Peamiseks ajendiks üle Eesti laienemiseks oli väiksemate kütteladude ebastabiilne kauba saadavus ja klientide nõudlus maakonna keskustest väljaspool olevatel ääremaadel.

Lahtine küttepuu on maapiirkondades tihti lihtsamini kättesaadav, kui näiteks pellet või puitbrikett. Pelleti ja briketi soetamiseks on tarbijad siiani pidanud sõitma lähimasse suuremasse linna või keskusesse, et sealt kaubandusest hankida küttematerjali üksikute pakkidena ning seejärel peab neid käe otsas või oma autoga koju transportima.

Terve alusega küttematerjali koju tellimine on maapiirkondades tihti raskendatud, samas üksiku pakina ostes on ühiku hind alati kõrgem.

Kuna maapiirkondade nõudlus pelletile ja puitbriketile oli suur, oli oluline leida lahendus, kuidas alusega küttematerjal ka kaugematesse piirkondadesse viia.

Eesti Puu oü juhataja sõnul eelistavad tarbijad täna täislahendusi, hindavad oma aega ja mugavust ning samas peavad oluliseks selle juures ka soodsamat hinda.

Seega on tarbijate käitumisest näha, et eelistatakse pigem osta korraga mitu alust, mitte üksikute pakkide kaupa.

Alusega saab tellida koju pelletit, puitbriketti ning võrkkotis küttepuid.

