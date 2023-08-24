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Староверы из Латвии и Литвы в гостях у староверов Эстонии

Отadmin

Авг 24, 2023

Соборная служба в Муствеэском храме
В начале августа староверы Даугавпилсской Старофорштадской староверческой общины побывали на экскурсии в Причудье (Эстония), где посетили некоторые храмы, ознакомились с местными достопримечательностями. В частности, состоялась соборная воскресная служба старофорштадских и муствеэских клирошан. Стены самого большого в Эстонии Муствеэского старообрядческого храма давно не слышали такого прекрасного унисонного пения…
Гости также посетили моленную в Калласте и побывали в деревне Тихеда (Тихотка) на родине всемирно известного старообрядческого иконописца, ученика Гавриила Фролова – П.М. Софронова, где сейчас находится единственный в мире Музей П.М. Софронова, а также музей самоваров.

В Муствеэском староверческом храме

В Муствеэском староверческом храме

В Тихеда, у Музея П.М. Софронова

Соборная служба в деревне Рая
В ежегодном международном фестивале духовной музыки в Муствеэ в этом году приняли участие и староверы из Литвы, которые представили жителям города и окрестностей древлеправославные духовные песнопения. Наставник Каунасской староверческой общины о. Сергий Краснопёров, обращаясь к слушателям, пояснил, что наше церковное песнопение уходит корнями в глубь христианской истории и не менялось веками, передаваемое из поколения в поколения, из уст в уста. Был представлен круг праздничного церковного пения. Особую радость слушателям доставили духовные стихи в исполнении юных староверов Каунасской общины.
По приглашению служителей федосеевской общины деревни Рая, в храме Гавриила Фролова староверы из Каунаса также приняли участие в воскресной соборной службе.

Каунаская староверческая община в Муствеэ. Исполнение духовных песнопений. В первом ряду в центре — наставник Каунаской общины о. Сергий Краснопёров.

Юные староверы исполняют духовные стихи.

Организатор и руководитель Международного фестиваля духовной музыки Валерий Петров выразил признательность и благодарность каунасским староверам за участие в работе фестиваля.

В знак признания за их духовные труды и на память о незабываемых встречах нашим гостям была вручена изданная недавно книга «Житие иконописца Пимена. По следам биографии и творчества П.М. Софронова».


Публикацию подготовил Фёдор Маспанов.
Фото автора.

От admin

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