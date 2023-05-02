Налим

Щука…

и другие виды рыбы Чудского озера и других водоёмов Эстонии.

Периоды запрета на ловлю рыбы в Эстонии

Январь

01.01 запрещается ловля лосося и морской форели в речной системе Пярну (запрет действует до 31 декабря 2023).

01.01

10.01 начинается запрет на ловлю налима в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

Февраль

01.02 вновь разрешается ловля речной форели во внутренних водоемах.

01.02 вновь разрешается ловить угря в море.

11.02 вновь разрешается ловить налима в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

15.02 начинается запрет на ловлю камбалы в морских подрайонах 28, 29 и 32.

Март

01.03 начинается запрет на ловлю щуки в море.

01.03 начинается запрет на ловлю речной миноги в реках.

15.03 начинается запрет на ловлю щуки во внутренних водоемах и озере Выртсъярв.

Апрель

01.04 начинается запрет на ловлю щуки в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

Май

01.05 вновь разрешается ловля щуки в море, озере Выртсъярв и внутренних водоемах.

01.05 начинается запрет на ловлю леща во внутренних водоемах (за исключением ловли простой ручной удочкой, ручной удочкой и донной удочкой).

05.05 начинается запрет на ловлю леща (за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой) в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

05.05 начинается запрет на ловлю судака в озере Выртсъярв, внутренних водоемах, Чудском, Теплом и Псковском озерах.

06.05 вновь разрешается ловить щуку в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

10.05 начинается запрет на ловлю рыбца в реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейыэ, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма, Вихтерпалу, Казари (с притоками), Паадремаа, Аудру, Пярну, Сауга и Рейу.

15.05 начинается запрет на ловлю судака в море.

16.05 вновь разрешается ловить камбалу в морских подрайонах 28 и 29.

Июнь

01.06 вновь разрешается ловить камбалу в морском подрайоне 32.

11.06 вновь разрешается ловить судака в озере Выртсъярв, внутренних водоемах, Чудском, Теплом и Псковском озерах.

11.06 вновь разрешается ловить леща во внутренних водоемах, Чудском, Теплом и Псковском озерах.

20.06 начинается запрет на ловлю линя (за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой) в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

20.06 начинается запрет на ловлю линя во внутренних водоемах и озере Выртсъярв (за исключением ловли простой ручной удочкой, ручной удочкой и донной удочкой).

21.06 вновь разрешается ловить рыбца во всех водоемах.

Июль

01.07 в 9:00 начинается прием заявлений на выдачу рыболовной карты для ловли раков.

01.07 вновь разрешается ловить ряпушку в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

01.07 вновь разрешается ловить речную миногу в реках.

01.07 вновь разрешается ловить ряпушку во внутренних водоемах.

16.07 вновь разрешается ловить судака в море.

21.07 вновь разрешается ловить линя во всех водоемах.

Август

01.08 на основании рыболовной карты во всех водоемах разрешается ловить речного рака.

01.08 начинается запрет на ловлю ряпушки во внутренних водоемах.

01.08 начинается запрет на ловлю ряпушки в Чудском, Теплом и Псковском озерах (временно в 2023 году).

31.08 заканчивается ловля речного рака.

Сентябрь

01.09 во всех водоемах начинается запрет на ловлю раков.

01.09 начинается запрет на ловлю угря в море.

01.09 начинается запрет на ловлю лосося и морской форели во внутренних водоемах (кроме ловли на основании рыболовной карты в реках Нарва, Ягала, Пуртсе, Селья, Пирита, Вяэна, Лообу и Пюхайыги).

Октябрь

15.10 начинается запрет на ловлю морского сига в реке Пярну.

20.10 начинается запрет на ловлю лосося и морской форели в реках Пуртсе, Селья, Пирита, Вяэна, Лообу и Пюхайыги.

25.10 начинается запрет на ловлю сига в море вокруг острова Рухну на глубине менее 20 м.

Ноябрь

01.11 начинается запрета на ловлю сига во внутренних водоемах.

20.11 начинается действие круглогодичного запрета на ловлю чудского сига в Чудском, Теплом и Псковском озерах. (NB! В 2023 году ловля чудского сига на Чудском, Теплом и Псковском озерах озере была временно запрещена круглый год)

16.11 вновь разрешается ловлю морского сига в реке Пярну.

Декабрь

01.12 в 9.00 начинается прием заявлений на выдачу рыболовной карты на 2024 год.

01.12 вновь разрешается ловить сига во внутренних водоемах.

01.12 вновь начинается запрет на ловлю чудского сига в Чудском, Теплом и Псковском озерах (NB! в 2023 году ловля чудского сига в Чудском, Теплом и Псковском озерах будет временно запрещен круглый год).

01.12 вновь разрешается ловить лосося и морскую форель во всех внутренних водоемах (за исключением речной системы Пярну).

02.12 вновь начинается запрет на ловлю сига в море вокруг острова Рухну на глубине менее 20 м.

* В правилах рыболовства пресноводные водоемы разделены на три группы: озера Чудское, Теплое и Псковское, озеро Выртсъярв и внутренние водоемы.

На всех водоемах круглый год запрещена ловля осетровых, хариуса, жереха и сома обыкновенного. Кроме того, в соответствии с Законом об охране природы запрещен лов охраняемых видов III категории – шиповки, вьюна и подкаменщика обыкновенного.



Данные обновлены на 01.02.2023

Источник:

kalastusinfo.ee