Выход на лёд Чудского озера разрешён

Начиная с 15 декабря 2023 года разрешён выход на лёд в пешем порядке по всей акватории Чудского озера. Для легкомоторного транспорта (снегоходов и АТV) выезд запрещён.

С учётом неравномерно установившегося льда Департамент Полицейской и Пограничной службы рекомендует перед выходом на лёд тщательно изучить ледовую обстановку на конкретном участке озера и строго соблюдать меры безопасности.

Всю дополнительную информацию о состоянии льда, контактах пограничных кордонов можно получить на сайте:

www.politsei.ee/ru/sostoyanie-lda

www.kalastusinfo.ee



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