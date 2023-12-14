Начиная с 15 декабря 2023 года разрешён выход на лёд в пешем порядке по всей акватории Чудского озера. Для легкомоторного транспорта (снегоходов и АТV) выезд запрещён.
С учётом неравномерно установившегося льда Департамент Полицейской и Пограничной службы рекомендует перед выходом на лёд тщательно изучить ледовую обстановку на конкретном участке озера и строго соблюдать меры безопасности.
Всю дополнительную информацию о состоянии льда, контактах пограничных кордонов можно получить на сайте:
www.politsei.ee/ru/sostoyanie-lda
www.kalastusinfo.ee
Выход на лёд Чудского озера разрешён
Начиная с 15 декабря 2023 года разрешён выход на лёд в пешем порядке по всей акватории Чудского озера. Для легкомоторного транспорта (снегоходов и АТV) выезд запрещён.