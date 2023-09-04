«Житие иконописца Пимена»: к 125-летию иконописца П.М. Софронова

В конце декабря 2022 года в Эстонии вышла в свет книга «Житие иконописца Пимена. По следам биографии и творчества П.М. Софронова», приуроченная к 125-летию со дня рождения Пимена Максимовича Софронова (1898–1973). Это еще одна книга об известном далеко за пределами Эстонии иконописце староверческого Причудья. Книга представляет из себя сборник статей, документов, исследований, размышлений о жизненном пути и главных вехах творчества П. М. Софронова, ученика и представителя знаменитого Раюшского иконописного центра. Основателем последнего был крупный иконописец Гавриил Ефимович Фролов (1854–1930), учитель Пимена Максимовича.

Автор и составитель книги-сборника – журналист, редактор газет «Чудское побережье-Peipsirannik» и «Старовер Эстонии», слушатель 3 курса Рижского Гребенщиковского духовного училища Фёдор Маспанов, проживает в г. Муствеэ, в эстонском Причудье, неподалёку от благодатного староверческого Раюшского иконописного центра и родины П.М. Софронова – деревни Тихеда (Тихотка). Материалы и документы были собраны Ф. Маспановым на протяжение нескольких десятилетий и частично публиковались им в периодической печати Эстонии и России.

Немалая заслуга автора и составителя книги-сборника в том, что Ф. Маспанов привлёк к сотрудничеству еще девять авторов и исследователей творчества П. М. Софронова из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Сербии, Чехии, Бельгии и США. Книга получилась большая (544 стр.), разноликая и увлекательная. Издание можно с интересом читать от корки до корки, ничего не пропуская. В ней приводятся не только исследования разных периодов творчества П.М. Софронова – от эстонского до американского, но и ряд важных и впервые публикуемых источников (переписка П. М. Софронова, неизвестные ранее факты из его автобиографии, воспоминания об иконописце родственников, друзей и очевидцев). При активном участии Ф. Маспанова на доме Софроновых в Тихеда была установлена памятная табличка (1998 г.), а также на родине иконописца создан Музей П.М. Софронова (2019 г.).

Еще одно не менее важное достоинство книги в том, что в ней опубликовано много редких иллюстраций – старые семейные фотографии Софроновых, репродукции икон П.М. Софронова из храмов разных стран, подписные открытки от известных исторических персон и другие материалы.

Книга «Житие иконописца Пимена» — это значительный вклад в изучение и публикацию источников по истории иконописи староверия Эстонии и зарубежья.

Григорий Поташенко,

Вильнюс, Литва

Пелагея Ивановна Софронова с сыновьями – Пименом (стоит слева) и Владимиром. Деревня Тихотка, 1910 г. (Фото из архива Ф. Маспанова).

Гавриил Фролов со своими учениками (слева – Иван Заволоко; справа – Пимен Софронов. Деревня Рая, Причудье. Начало 1920-х г.г. Фото из архива Ф. Маспанова).

П. М. Софронов в День своего Ангела 9 сентября 1972 г., г. Милвилл, США (Фото из архива Ф. Маспанова).

Лицевая сторона обложки книги «Житие иконописца Пимена. По следам биографии и творчества П.М. Софронова»