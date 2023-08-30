Как оказать «первую помощь» святым образам, чтобы сохранить их для потомков?

В Муствеэском староверческом храме (Эстония, Причудье) с 8 по 11 августа с.г. состоялся краткий курс (мастер-классы) по консервации и укреплению икон, который провела художник-реставратор из Санкт-Петербурга Дарья Евгеньевна Мальцева.

Она рассказала присутствующим о некоторых теоретических аспектах реставрации икон и о наиболее доступных способах их сохранения в храмах и в домашних иконостасах. На практических занятиях слушатели курсов под руководством профессионального реставратора самостоятельно выполняли первичные реставрационные работы по сохранению храмовых икон: очистка икон от воска, приклеивание отслоившихся «чешуек» краски, восстановление нарушенного участка левкаса, обработка специальными растворами разрушаемых древесным жучком досок, очистка латунного и медного литья и иконных окладов. Именно эта часть реставрационных работ в настоящее время наиболее необходима и, что очень важно, доступна служителям храмов.



— На данном этапе реставрационных работ целью мастер-класса было показать местным староверам, как нужно обращаться с иконой, на что обращать внимание для её сохранности, как за ней ухаживать и в каких условиях её хранить, — сказала нашему корреспонденту Дарья Мальцева. — Дело в том, что профессиональных реставраторов очень мало, особенно среди старообрядцев, а на этой стадии «консервативной реставрации» можно обучить людей на местах. Было бы у них желание и терпение…

Дарья подчеркнула, что это относится и к храмовым иконам, и к домашним. Человек, прошедший такой мастер-класс, будет смотреть на икону уже другими глазами и сможет увидеть и оценить опасные повреждения, узнать, что с этим можно сделать. Разумеется, не каждому это по силам и способностям, ведь иногда несколько дней, а то и недель может уйти лишь на то, чтобы снять с иконы капельки воска от свечей. Однако из круга староверов, желающих посетить курсы, всегда можно выделить наиболее способных и терпеливых учеников, которые будут выполнять самые простые, но требующие старания и терпения работы. Реставрация – дело сложное, ею занимаются специалисты. Но т.н «консервация» икон, связанная с купированием разрушительных процессов, доступна и «простым смертным». Только этому тоже надо поучиться.

— Я очень довольна результатом мастер-классов, — сказала Дарья Мальцева. — К примеру, у двух наших учениц из Кюкитовской общины – Евдокии Анниковой и Александры Чуркиной очень неплохо всё получилось, и они приобрели первичные навыки ухода за иконами. Теперь эти женщины полны энтузиазма продолжать начатую работу в своём храме. Занятия посещали и прихожане Муствеэской общины. Мы вместе занимались чисткой медного литья, которое есть и в храмах, и практически во всех домах староверов. Научились тому, как снять воск, укрепить древесину и уберечь её от воздействия температуры и вредителей…

Конечно, за четыре дня много не сделаешь, на это могут уйти месяцы и годы. Но благодаря таким курсам в наших общинах могут появиться люди, знающие, как ухаживать за иконой и бережно относиться к духовному наследию, как оказать «первую помощь» святым образам, чтобы сохранить их для потомков.

Мы поинтересовались: предполагается ли еще в ближайшем будущем в наших краях проведение подобных курсов? И вот что сказала Дарья Мальцева:

— Хочу поблагодарить причудцев за помощь, приют и всестороннюю поддержку в этой, совершенно новой для здешних мест инициативе, за совместную работу во славу Божию. Спаси Господи! Я очень надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Часть икон мы начали укреплять, но хотелось бы закончить и другие. Некоторые иконы нуждаются в полной реставрации. В этот раз по понятным причинам (время уборки лука, другие сельхозработы, жара) не все записавшиеся на курсы, смогли приехать в Муствеэ. Но многие просили провести подобные мастер-классы осенью или зимой, когда у людей времени больше. В храмах Причудья находятся старые, пострадавшие от времени и неправильного ухода иконы. Поэтому я очень надеюсь, что мы продолжим нашу работу и в будущем. Думаю, что мы вместе сможем сохранить эти замечательные иконы в храмах Причудья…

И.о. наставника Муствеэской старообрядческой общины В. Языков от имени прихожан выразил сердечную благодарность художнику-реставратору Дарье Евгеньевне Мальцевой и пригласил её к дальнейшему сотрудничеству.

Благодарность также была выражена сотруднице Таллиннского Музея Русской иконы Тийне Юрьевой, которая оказала неоценимую помощь в организации реставрационных курсов и мастер-классов в Муствеэ.





Наша справка:

Дарья Евгеньевна Мальцева – потомственная староверка, прихожанка Невской поморской общины г. Санкт-Петербурга, известный не только в России, но и в Европе художник-реставратор с большим стажем и опытом работы. Она также является исследователем творчества всемирно известного иконописца из Причудья П.М. Софронова и, в частности, автором научной статьи об итальянском и ватиканском периоде его жизни в изданной недавно книге «Житие иконописца Пимена. По следам биографии творчества П.М. Софронова».

Материал подготовил

Фёдор Маспанов,

участник курсов,

прихожанин Муствеэского старообрядческого храма.

На снимках: Дарья Мальцева проводит занятие с участниками мастер-классов по реставрации икон в Муствеэском старообрядческом храме; примеры плачевного состояния икон в наших храмах.

Фото автора.



