Päästeameti kriisiteemaline veebikoolitus „ELU KUI MÕNUS MÄNG“

Päästeameti ennetuspartnerid korraldavad kaks tasuta veebikoolitust, kus on võimalus osaleda ka teie linna või valla elanikel. Esimene on kriisiteemaline koolitus „Elu kui mõnus mäng“ ja teine tuleohutusalane koolitus „5 elumuutvat minutit“. Et info inimesteni jõuaks, palume seda jagada omavalitsuse kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

23. märtsil kell 18-19

Selleks, et edukam olla, tuleb lauamängus mõni käik alati ette mõelda ja nii ka elus. Miks on vaja kriisiks valmistuda ja mida varuda seni, kui poed on avatud, kool ja lasteaed töötavad, trenni tegemine ja sotsiaalmeedias surfamine veel igapäevane? Veebikoolitusel „Elu kui mõnus mäng“ arutleme teemal, kuidas oma elu mugavamalt elada, kui ei saa teha oma argitoimetusi.

Koolitusele saate registreeruda Päästeameti kodulehe broneerimissüsteemi kaudu, mis asub SIIN. Leidke sealt huvi pakkuv koolitus, logige süsteemi sisse ning registreeruge koolitusele. Pärast õnnestunud registreerumist saate automaatse kinnituskirja ning vahetult enne koolitust e-kirjaga koolituse veebilingi.

Päästeameti tuleohutuse veebikoolitus „5 ELUMUUTVAT MINUTIT“



29. märtsil kell 18-19

Eelmise, 2022. aasta teises pooles juhtus mitu tulekahju, kus inimesed küll esialgu väljusid põlevatest ruumidest, kuid läksid siis tagasi ning seetõttu hukkusid. Veebikoolitusel räägime tulekahjude menetleja Raido Metsaga sellest, mis toimub tulekahju eel, ajal ja pärast tulekahju. Saate teada kui kiiresti levib tuli ning mitu minutit on aega enda päästmiseks. Kindlasti anname nõu ning tuletame meelde, kuidas tuleõnnetusest vigastusteta pääseda.

Koolitusele saate registreeruda Päästeameti kodulehe broneerimissüsteemi kaudu, mis asub SIIN. Leidke sealt huvi pakkuv koolitus, logige süsteemi sisse ning registreeruge koolitusele. Pärast õnnestunud registreerumist saate automaatse kinnituskirja ning vahetult enne koolitust e-kirjaga koolituse veebilingi Info koolituste kohta leitav ka Päästeameti Facebook`ist Elu kui mõnus mäng ürituse lehelt ja 5 elumuutvat minutit lehelt .

Lisainfo:

Andra Väärtmaa

kommunikatsiooniosakond

kommunikatsioonijuht

mob: +372 5194 0069

andra.vaartmaa@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

A. H. Tammsaare pst 61 | Pärnu

www.rescue.ee

http://www.facebook.com/paasteamet